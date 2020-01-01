В США не ожидают задержек в предоставлении военной помощи Украине

Заморозка помощи Киеву стала центральным вопросом в скандале, который привел к запуску процедуры импичмента президента США.

Американская администрация не ожидает новых задержек в предоставлении военной помощи Украине. Об этом 12 февраля заявил журналистам исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут, сообщает The Washington Post.

"Я не ожидаю ничего в этом отношении", - отметил Воут, отвечая на вопрос о военной помощи Киеву.

Напомним, заморозка военной помощи Украине в августе прошлого года вызвала скандал в США, который привел к запуску процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

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