В США не ожидают задержек в предоставлении военной помощи Украине
Заморозка помощи Киеву стала центральным вопросом в скандале, который привел к запуску процедуры импичмента президента США.
Американская администрация не ожидает новых задержек в предоставлении военной помощи Украине. Об этом 12 февраля заявил журналистам исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут, сообщает The Washington Post.
"Я не ожидаю ничего в этом отношении", - отметил Воут, отвечая на вопрос о военной помощи Киеву.
Напомним, заморозка военной помощи Украине в августе прошлого года вызвала скандал в США, который привел к запуску процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Палата представителей выдвинула американскому лидеру два обвинения: в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.
Сенат США 5 февраля оправдал Трампа по всем пунктам обвинения. Решение верхней палаты Конгресса обжалованию не подлежит.
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