Группа сенаторов США едет в Украину для встречи с Зеленским
Законодатели намерены восстановить двухпартийную поддержку союзничества между странами после скандала с импичментом Дональда Трампа.
Сенаторы США Кристофер Мерфи (демократ от штата Коннектикут), Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) в пятницу, 14 февраля отправятся в Украину чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Мерфи сообщил в Twitter 12 февраля.
"(Президенту США Дональду) Трампу, возможно, удалось избежать наказания за коррупцию в отношениях между США и Украиной, но это не помешает нашим попыткам восстановить двухпартийную поддержку союзничества", - подчеркнул законодатель.
NEWS: I'm heading to Ukraine Friday to meet with President Zelensky. Joined by @SenRonJohnson and @SenJohnBarrasso.— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 12, 2020
Trump may have gotten away with the corruption of the U.S.-Ukraine relationship, but that can't stop us from trying to rebuild bipartisan support for the alliance.
Напомним, на прошлой неделе Сенат США, в котором республиканцы имеют большинство, оправдал Трампа в рамках импичмента.
Поводом для разбирательств, которые инициировали демократы, стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.
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