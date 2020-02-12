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Группа сенаторов США едет в Украину для встречи с Зеленским

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Законодатели намерены восстановить двухпартийную поддержку союзничества между странами после скандала с импичментом Дональда Трампа.
Делегация сенаторов США встретится в Киеве с Владимиром Зеленским
Делегация сенаторов США встретится в Киеве с Владимиром Зеленским
Getty Images
 
Сенаторы США Кристофер Мерфи (демократ от штата Коннектикут), Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) в пятницу, 14 февраля отправятся в Украину чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Мерфи сообщил в Twitter 12 февраля.
 
"(Президенту США Дональду) Трампу, возможно, удалось избежать наказания за коррупцию в отношениях между США и Украиной, но это не помешает нашим попыткам восстановить двухпартийную поддержку союзничества", - подчеркнул законодатель.
 
Напомним, на прошлой неделе Сенат США, в котором республиканцы имеют большинство, оправдал Трампа в рамках импичмента.
 
Поводом для разбирательств, которые инициировали демократы, стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Теги: Украина-США, встреча, визит, сенат, Владимир Зеленский, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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