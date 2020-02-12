Группа сенаторов США едет в Украину для встречи с Зеленским

Законодатели намерены восстановить двухпартийную поддержку союзничества между странами после скандала с импичментом Дональда Трампа.

Сенаторы США Кристофер Мерфи (демократ от штата Коннектикут), Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) в пятницу, 14 февраля отправятся в Украину чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Мерфи сообщил в Twitter 12 февраля.

"(Президенту США Дональду) Трампу, возможно, удалось избежать наказания за коррупцию в отношениях между США и Украиной, но это не помешает нашим попыткам восстановить двухпартийную поддержку союзничества", - подчеркнул законодатель.

NEWS: I'm heading to Ukraine Friday to meet with President Zelensky. Joined by @SenRonJohnson and @SenJohnBarrasso.



Trump may have gotten away with the corruption of the U.S.-Ukraine relationship, but that can't stop us from trying to rebuild bipartisan support for the alliance. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 12, 2020

Поводом для разбирательств, которые инициировали демократы, стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины , требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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