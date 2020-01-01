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Экс-главу МВД Италии лишили депутатской неприкосновенности

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После процедуры Маттео Сальвини предстанет перед судом в связи с негуманным обращением с беженцами.
Маттео Сальвини
Маттео Сальвини
 
В Италии в среду, 12 февраля, Сенат проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии Лига Маттео Сальвини.
 
Ожидается, что теперь политик предстанет перед судом города Катания на Сицилии по обвинению в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы десятков мигрантов.
 
В первую очередь, речь идет об инциденте, связанном с судном Gregoretti, на борту которого находились около 130 мигрантов, спасенных моряками в Средиземном море, недалеко от побережья Ливии.
 
 
В июле 2019 года власти Италии разрешили лишь нескольким мигрантам из числа пассажиров этого судна сойти на итальянский берег, в том числе женщинам, находящимся на последних сроках беременности, и их семьям, а также 15 несовершеннолетним.
 
Оставшиеся на борту беженцы вынуждены были провести несколько дней в "катастрофических" условиях из-за того, что Сальвини, который занимал в то время пост главы МВД, запретил им высадку в итальянских портах, напоминает немецкое онлайн-издание tagesschau.de.
 
Кроме прочего, по информации СМИ, 116 пассажирам приходилось пользоваться всего одним, общим туалетом.
 
Ранее, в январе 2020 года, за лишение Сальвини депутатской неприкосновенности проголосовал также занимающийся этим вопросом комитет парламента Италии. Однако в силу это решение вступило лишь после его одобрения Сенатом.
 
Перед началом дебатов в Сенате по вопросу лишения его депутатской неприкосновенности Сальвини заявил на своей странице в соцсети Facebook, что он всегда действовал в интересах своей страны и "стоит с высоко поднятой головой". 
 
"Если человек не борется за свои идеалы, то либо эти идеалы ничего не стоят, либо он сам", - добавил политик.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Италия, депутатская неприкосновенность, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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