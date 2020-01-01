В Египте обнаружили более 80 древних захоронений
Находки относятся к первой половине четвертого тысячелетия до н.э. Захоронения принадлежат цивилизации Нижнего Египта.
На севере Египта в провинции Дакахлия археологическая группа обнаружила 83 древних захоронения в ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджан. Об этом говорится в сообщении министерства по делам памятников древности страны.
Глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири уточнил, что 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры.
Он подчеркнул, что эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда.
По словам аль-Вазири, глиняные могилы той эпохи впервые найдены в Дакахлии.
Археологи в ближайшее время ожидают обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.
Cмотрите фотогалерею: В Египте обнаружили более 80 древних захоронений
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