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В Египте обнаружили более 80 древних захоронений

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Находки относятся к первой половине четвертого тысячелетия до н.э. Захоронения принадлежат цивилизации Нижнего Египта.
В Египте обнаружили захоронения возрастом более 5000 лет
В Египте обнаружили захоронения возрастом более 5000 лет
antiquities.gov.eg

На севере Египта в провинции Дакахлия археологическая группа обнаружила 83 древних захоронения в ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджан. Об этом говорится в сообщении министерства по делам памятников древности страны.
 
Глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири уточнил, что 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры.
 
Он подчеркнул, что эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда.
 
По словам аль-Вазири, глиняные могилы той эпохи впервые найдены в Дакахлии.
 
Археологи в ближайшее время ожидают обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.

Cмотрите фотогалерею: В Египте обнаружили более 80 древних захоронений

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Теги: археология, Египет, фото, могилы, археологи, Древности
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Источник: korrespondent.net

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