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В Ухань направили еще 2,6 тысячи военных медиков

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Всего за время распространения вируса в город, где зафиксирована самая мощная вспышка пневмонии, отправились четыре тысячи медработников.
Китайские медики
Китайские медики
 
Армия Китая дополнительно направила 2,6 тысячи военных медиков для борьбы с коронавирусом в город Ухань. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщило Центральное телевидение Китая.
 
Отмечается, что данное решение утвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Подкрепление прибудет в Ухань из сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск, а также из других воинских частей.
 
Первые 1,4 тысячи человек уже прибыли на место и приступают к работе.
 
Всего за время распространения вируса китайская армия послала в Ухань четыре тысячи врачей и медсестер.
 
Напомним, по последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 1113, заражены более 44,6 тысячи человек, выздоровели - 4740.
 

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Теги: Китай, врачи, военные, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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