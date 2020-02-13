В Ухань направили еще 2,6 тысячи военных медиков
Всего за время распространения вируса в город, где зафиксирована самая мощная вспышка пневмонии, отправились четыре тысячи медработников.
Отмечается, что данное решение утвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Подкрепление прибудет в Ухань из сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск, а также из других воинских частей.
Первые 1,4 тысячи человек уже прибыли на место и приступают к работе.
Всего за время распространения вируса китайская армия послала в Ухань четыре тысячи врачей и медсестер.
Напомним, по последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 1113, заражены более 44,6 тысячи человек, выздоровели - 4740.
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