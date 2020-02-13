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Путин заявил, что у него есть гиперзвуковое оружие, которое нельзя остановить

Комментариев: 11
Путин похвастался гиперзвуковым оружием российской армии.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Пресс-служба Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская армия обладает гиперзвуковым оружием, которое сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. Об этом Путин рассказал на встрече с рабочей группой по подготовке внесения поправок в Конституцию РФ.

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"Когда-то может быть ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным. Над этим работают некоторые эксперты за рубежом, чтобы сделать оружия ядерные бессмысленными для его обладателей. Но вот, например, система противоракетной обороны, она как раз на это и направлена, чтоб обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать и бессмысленны траты, которые они уже произвели, многомиллиардные", - заявил Путин.

Напомним, Россия провела военные учения в оккупированном Крыму.

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Теги: гиперзвуковое оружие, Путин, Россия
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Комментариев (12)
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Meritus    13.02.2020, 18:01
Оценка:  0
Meritus
Гіперзвукова зброя в рашці тільки випробується. І не зовсім вдало. Але для недопалка, полякати сусідів єдине, що він зараз може.
Lyonya-Space    13.02.2020, 17:27
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Кажется Восставший_из_бана на какой-то ветке писал про Арахамию, что по его жизненным наблюдениям, чем больше у человека морщин на лбу, тем он тупее.
Смотрю на эту фотку и понимаю, что Восставший прав!
Это же нужно быть таким тупым, чтобы начать войну, аннексировать, довести до ручки рашу, а в ито
Lyonya-Space    13.02.2020, 17:28
Оценка:  +6
Lyonya-Space
а в итоге его ждёт судьба как у Муаммара Каддафи
Woodbrother    13.02.2020, 17:19
Оценка:  +5
Woodbrother
Опять союзмультфильм снял мультик про рассейское вяличие. вяличие с голой ж...пой.
Lyonya-Space    13.02.2020, 17:23
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Величие петухолепия!
KIBARG    13.02.2020, 17:15
Оценка:  +8
KIBARG
Таблетки забыл принять?
Мока    13.02.2020, 17:42
Оценка:  +4
Мока
Наоборот, перебрал как всегда. И тут Пыню понесло!
Coюзник    13.02.2020, 17:04
Оценка:  +6
Coюзник
Хвастун
Lyonya-Space    13.02.2020, 17:05
Оценка:  +10
Lyonya-Space
Не-а! Пездун!
WTF2wtf    13.02.2020, 17:52
Оценка:  +4
WTF2wtf
Угу, ему есть чем "хвастаться" ... сейчас пишут, что на Енакиевском металлургическом заводе наконец-таки дали 10% з/п за декабрь (рубасов по 500-700).
И примерно так везде там под российскими оккупантами.
"Поднял" Донбасс своими танками, говно ботоксное ... ((((
Lyonya-Space    13.02.2020, 17:01
Оценка:  +7
Lyonya-Space
И в добавок, путя должен снять свой лапоть, постучать им по столу и произнести историческую фразу: "Мы вам покажем Кузькину мать!"
Lyonya-Space    13.02.2020, 17:09
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Кто не в курсе - по аналогии с Хрушёвым.
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