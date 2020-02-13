Путин заявил, что у него есть гиперзвуковое оружие, которое нельзя остановить

Путин похвастался гиперзвуковым оружием российской армии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская армия обладает гиперзвуковым оружием, которое сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. Об этом Путин рассказал на встрече с рабочей группой по подготовке внесения поправок в Конституцию РФ.

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"Когда-то может быть ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным. Над этим работают некоторые эксперты за рубежом, чтобы сделать оружия ядерные бессмысленными для его обладателей. Но вот, например, система противоракетной обороны, она как раз на это и направлена, чтоб обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать и бессмысленны траты, которые они уже произвели, многомиллиардные", - заявил Путин.

Напомним, Россия провела военные учения в оккупированном Крыму.

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