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Парламент Сирии признал геноцид армян

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Массовые преступления, совершенные в тот период в отношении армянского народа, признаются геноцидом.
Парламент Сирии принял резолюцию, которая признает геноцид армян в Османской империи
Парламент Сирии принял резолюцию, которая признает геноцид армян в Османской империи
SANA

Народный совет (парламент) Сирии единогласно принял резолюцию, признающую геноцид армянского народа на территории Османской империи в начале ХХ века. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Отмечается, что массовые преступления, совершенные в тот период в отношении армянского народа, признаются геноцидом.

В Армении ежегодно отмечают День памяти жертв геноцида своего народа из-за массовых гонений в Османской империи в годы Первой мировой войны.

При этом Турция не считает правильным использование термина "геноцид", заявляя, что тогда в Османской империи шла массовая волна убийств, где все стороны несли большие потери.

Как сообщалось, Сенат США признал геноцид армян. Американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи.

Напомним, в 2016 году немецкий парламент принял резолюцию о признании геноцида армян. Это вызвало резкую реакцию Анкары, депутатам бундестага турецкого происхождения угрожали расправой.

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Теги: Сирия, геноцид, армяне
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Источник: korrespondent.net

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