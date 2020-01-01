Борис Джонсон уволил восемь министров
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел кадровые перестановки в правительстве. Об этом сообщает ВВС в четверг, 13 февраля.
На сегодняшнем заседании правительства подали в отставку либо были уволены:
- министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит (заменит Хон Брендон);
- министр международного развития королевства Алок Шарма (заменит Анн-Мари Тревельян);
- министр по делам бизнеса Андреа Лидсом (заменит Алок Шарма);
- министр жилищного строительства Эстер Маквей;
- министр окружающей среды Тереза Вильерс;
- министр по выходу из Европейского союза Стивен Баркли;
- канцлер (он же министр финансов) Саджид Джавид (заменит Риши Сунак);
- министр культуры, СМИ и спорта Никола Морган (заменит Оливер Доуден);
- генеральный прокурор Джеффри Кокс (заменит Суэлла Брейверман);
- младшие министры транспорта Нус Гане и Джордж Фримен.
Новый министр по делам бизнеса Алок Шарма также был назначен членом правительства, который отвечает за организацию климатического саммита COP26, который пройдет в этом году в Глазго.
Вместо министра по делам Brexit Стивен Баркли был назначен главным секретарем казначейства.
Аманда Миллинг стала "министром без портфеля" и получила доступ на правительственные заседания.
Отметим, что Джонсону еще предстоит назначить нового министра для надзора за строительством скоростной железнодорожной линии HS2.
Напомним, что ЕС начинает переговоры о новом партнерстве с Британией. Совет Евросоюза должен утвердить проекты директив для переговоров. Это официально позволит Еврокомиссии открыть переговоры от имени ЕС.
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