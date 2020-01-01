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Борис Джонсон уволил восемь министров

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Джонсон провел первые кадровые перестановки в правительстве, сформированном после победы на выборах прошлым летом.
Борис Джонсон уволил восемь членов правительства
Борис Джонсон уволил восемь членов правительства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел кадровые перестановки в правительстве. Об этом сообщает ВВС в четверг, 13 февраля.

На сегодняшнем заседании правительства подали в отставку либо были уволены:

  • министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит (заменит Хон Брендон);
  • министр международного развития королевства Алок Шарма (заменит Анн-Мари Тревельян);
  • министр по делам бизнеса Андреа Лидсом (заменит Алок Шарма);
  • министр жилищного строительства Эстер Маквей;
  • министр окружающей среды Тереза Вильерс;
  • министр по выходу из Европейского союза Стивен Баркли;
  • канцлер (он же министр финансов) Саджид Джавид (заменит Риши Сунак);
  • министр культуры, СМИ и спорта Никола Морган (заменит Оливер Доуден);
  • генеральный прокурор Джеффри Кокс (заменит Суэлла Брейверман);
  • младшие министры транспорта Нус Гане и Джордж Фримен.

Новый министр по делам бизнеса Алок Шарма также был назначен членом правительства, который отвечает за организацию климатического саммита COP26, который пройдет в этом году в Глазго.

Вместо министра по делам Brexit Стивен Баркли был назначен главным секретарем казначейства.

Аманда Миллинг стала "министром без портфеля" и получила доступ на правительственные заседания.

Отметим, что Джонсону еще предстоит назначить нового министра для надзора за строительством скоростной железнодорожной линии HS2.

Напомним, что ЕС начинает переговоры о новом партнерстве с Британией. Совет Евросоюза должен утвердить проекты директив для переговоров. Это официально позволит Еврокомиссии открыть переговоры от имени ЕС.

Ждать ли конца Европы. Пресса о реализации Brexit

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Теги: Британия, правительство, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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