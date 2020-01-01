США не будут расширять ядерный арсенал - Пентагон

Соединенные Штаты не хотят участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем, говорят в ведомстве.

Пентагон утверждает, что США не будут расширять ядерный арсенал Reuters (архивное фото)

США не планируют расширять ядерный арсенал или участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил в четверг, 13 февраля.

Адмирала спросили, не планирует ли Пентагон расширять ядерные силы США в ответ на наращивание потенциала со стороны Москвы и Пекина.

"Нет. Мы не стремимся к паритету", - ответил Чарльз Ричард.

Ричард заявил, что Москва в последние 15 лет проделала значительную работу "для расширения и модернизации своего арсенала", в то время как Вашингтон лишь "продлевал срок службы систем, которые уже есть".

"Признаться, сама идея о том, что мы начинаем гонку вооружений, удивляет меня. В некоторых случаях мы ждали 15 лет, пока наши системы не достигнут абсолютного максимума с точки зрения срока их службы, прежде чем мы заменили их просто такими же в рамках нашей ядерной триады. Так что я не понимаю, откуда вообще берется идея о гонке вооружений", - сказал адмирал.

"Мы не стремимся к увеличению, мы не стремимся к большему количеству, нам нужно достаточное количество вооружений, которое позволит нам достичь целей национальной [обороны]", - подытожил Чарльз Ричард.

Напомним, что ранее Трамп рассказал о "супербыстрых" ракетах. Действия России и Китая фактически вынуждают Америку увеличивать расходы на свой ядерный арсенал, отметил Дональд Трамп.

Также сообщалось, что США проведут с Россией переговоры по вооружениям. Вашингтон и Москва планирую обсудить ряд договор о контроле над вооружением, в том числе ядерном.

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