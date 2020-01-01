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Сенат США ограничил военные полномочия Трампа

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Резолюция Сената ограничивает полномочия Трампа в использовании армии США против Ирана. У Трампа уже заявили, что наложат на резолюцию вето.
Сенат США поддержал ограничение военных полномочий Трампа против Ирана
Сенат США поддержал ограничение военных полномочий Трампа против Ирана

Сенат США принял резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в использовании армии страны против Ирана. Об этом сообщает Reuters в четверг, 13 февраля.

Резолюцию поддержал 51 сенатор. При этом 44 представителя верхней палаты Конгресса выступили против.

Отметим, что теперь объявление войны Ирану невозможно без одобрения Конгресса.

За Трампом остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходит угроза атаки на объекты или военных США. Также Трампу не запрещают использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников. Однако, главе Белого дома придется объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.

Трамп планирует наложить вето на данный законопроект, заявили в Белом Доме в ответ на принятие резолюции.

Напомним, что ранее в Пентагоне заявили, что США не будут расширять ядерный арсенал. Соединенные Штаты не хотят участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем, говорят в ведомстве.

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Теги: США, Иран, Трамп, резолюция, Дональд Трамп, сенат, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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