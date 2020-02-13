Трамп и Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях
Американский президент и медиамагнат обругали друг друга в Twitter за неудачи в бизнесе и политике.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил участника президентской гонки от Демократической партии Майкла Блумберга в том, что он не умеет конкурировать с профессиональными политиками.
"Мини-Майк Блумберг – лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба Энергосберегающего Буша, но у Джеба больше политических навыков, и он лучше относился к чернокожему населению", – написал американский лидер.
Mini Mike Bloomberg is a LOSER who has money but can’t debate and has zero presence, you will see. He reminds me of a tiny version of Jeb “Low Energy” Bush, but Jeb has more political skill and has treated the Black community much better than Mini! https://t.co/qIef5VhjDr— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020
В ответ Блумберг написал, что у него есть все ресурсы, чтобы обойти Трампа на президентских выборах. Он заявил, что все их общие знакомые в Нью-Йорке смеются над главой государства, называя его ярмарочным шутом.
"Они знают, что ты унаследовал целое состояние и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью", – написал Блумберг.
Трамп прикрепил к одному из сообщений фотоколлаж, на котором он перерезает красную ленточку, а рядом стоит Блумберг в мешковатом костюме. Блумберг ответил на это анимацией с кадрами из фильма Гладиатор и цитатой Время чествовать себя скоро закончится.
Блумберга называют Мини-Майком из-за его роста – 173 см, рост Трампа – 190 см.
Ранее Трамп назвал Блумберга коротышкой. Так, он осудил его за попытку скрыть свой рост. Во время телевизионных дебатов за выдвижение кандидатов от Демократической партии политик стоял на специальной подставке.
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