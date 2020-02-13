Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп и Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях

Комментариев: 0
Американский президент и медиамагнат обругали друг друга в Twitter за неудачи в бизнесе и политике.
Майкл Блумберг
Майкл Блумберг
 
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил участника президентской гонки от Демократической партии Майкла Блумберга в том, что он не умеет конкурировать с профессиональными политиками.
 
"Мини-Майк Блумберг – лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба Энергосберегающего Буша, но у Джеба больше политических навыков, и он лучше относился к чернокожему населению", – написал американский лидер.
 

 
В ответ Блумберг написал, что у него есть все ресурсы, чтобы обойти Трампа на президентских выборах. Он заявил, что все их общие знакомые в Нью-Йорке смеются над главой государства, называя его ярмарочным шутом.
 
"Они знают, что ты унаследовал целое состояние и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью", – написал Блумберг.
 
Трамп прикрепил к одному из сообщений фотоколлаж, на котором он перерезает красную ленточку, а рядом стоит Блумберг в мешковатом костюме. Блумберг ответил на это анимацией с кадрами из фильма Гладиатор и цитатой Время чествовать себя скоро закончится.
 
Блумберга называют Мини-Майком из-за его роста – 173 см, рост Трампа – 190 см.

Ранее Трамп назвал Блумберга коротышкой. Так, он осудил его за попытку скрыть свой рост. Во время телевизионных дебатов за выдвижение кандидатов от Демократической партии политик стоял на специальной подставке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Президентская гонка в США, Дональд Трамп, Майкл Блумберг, оскорбление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь