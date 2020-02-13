Трамп и Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях

Американский президент и медиамагнат обругали друг друга в Twitter за неудачи в бизнесе и политике.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил участника президентской гонки от Демократической партии Майкла Блумберга в том, что он не умеет конкурировать с профессиональными политиками.



"Мини-Майк Блумберг – лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба Энергосберегающего Буша, но у Джеба больше политических навыков, и он лучше относился к чернокожему населению", – написал американский лидер.



Mini Mike Bloomberg is a LOSER who has money but can’t debate and has zero presence, you will see. He reminds me of a tiny version of Jeb “Low Energy” Bush, but Jeb has more political skill and has treated the Black community much better than Mini! https://t.co/qIef5VhjDr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020



В ответ Блумберг написал, что у него есть все ресурсы, чтобы обойти Трампа на президентских выборах. Он заявил, что все их общие знакомые в Нью-Йорке смеются над главой государства, называя его ярмарочным шутом.



"Они знают, что ты унаследовал целое состояние и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью", – написал Блумберг.



Трамп прикрепил к одному из сообщений фотоколлаж, на котором он перерезает красную ленточку, а рядом стоит Блумберг в мешковатом костюме. Блумберг ответил на это анимацией с кадрами из фильма Гладиатор и цитатой Время чествовать себя скоро закончится.







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Блумберга называют Мини-Майком из-за его роста – 173 см, рост Трампа – 190 см.

Ранее Трамп назвал Блумберга коротышкой . Так, он осудил его за попытку скрыть свой рост. Во время телевизионных дебатов за выдвижение кандидатов от Демократической партии политик стоял на специальной подставке.

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