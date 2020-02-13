Президент Бразилии назвал Greenpeace "мусором"

Жаир Болсонару нелицеприятно высказался о международной природозащитной организации Greenpeacе.



Президент Бразилии Жаир Болсонару резко высказался по поводу деятельности Greenpeace, комментируя нападки природоохранной организации на недавно созданный Совет по Амазонии, сообщил телеканал Globo 13 февраля.

"Что это за мерзость под названием Greenpeace? Это мусор", – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

Экологи выразили сожаление, что Болсонару "придерживается позиции, неподобающей для должности, которую он занимает".

"В подобных случаях недовольство тех, кто разрушает окружающую среду, звучит как комплимент", – заявили в Greenpeace.

Напомним, ранее Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много времени уделяется в СМИ.

Президент Бразилии также обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций, которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.

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