Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп пригрозил засекретить свои переговоры с иностранными лидерами

Комментариев: 0
Американский лидер намерен запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп после неудавшейся попытки импичмента из-за телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пригрозил, что засекретит все свои разговоры с президентами других стран, сообщает Associated Press.

"Ты звонишь иностранному лидеру, а в этот момент тебя слушают до 25 человек. Пора покончить с этой практикой", – заявил Трамп.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

Трамп продолжит кадровые чистки в Белом доме

5 февраля сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, Телефонные переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь