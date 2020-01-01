Трамп пригрозил засекретить свои переговоры с иностранными лидерами

Американский лидер намерен запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы.



Президент США Дональд Трамп после неудавшейся попытки импичмента из-за телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пригрозил, что засекретит все свои разговоры с президентами других стран, сообщает Associated Press.

"Ты звонишь иностранному лидеру, а в этот момент тебя слушают до 25 человек. Пора покончить с этой практикой", – заявил Трамп.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.



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5 февраля сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

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