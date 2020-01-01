День святого Валентина: традиции и поздравления
День Святого Валентина или День всех влюбленных отмечают 14-го февраля. Это праздник любви, нежности и романтики. Как возник этот праздник и кто такой святой Валентин?
История
По одной из версий, все началось еще в дни правления Римского Императора Клавдия II. Клавдий отличался суровостью и жестокосердностью, вел многочисленные войны и не мог набрать солдат в свои легионы. Правитель считал, что мужчины не хотят идти сражаться из-за своих возлюбленных. В конце концов, он издал запрет на все обручения и браки в Риме.
На защиту влюбленных сердец встал христианский священник Валентин. Вопреки запрету Клавдия священнослужитель в тайне проводил бракосочетания.
Императору донесли о дерзком Валентине. Священника схватили и посадили под замок, где он и провел остаток дней до своей кончины 14 февраля 270 года н. э.
Символы
Символами Дня Святого Валентина являются сердца, цветы (преимущественно розы), плюшевые мишки, купидоны. Их размещают везде – на оберточной бумаге, открытках, даже на нижнем белье, также отливают из шоколада.
Поверья
В средние века юноши и девушки тянули из чаши листочки бумаги с предсказанием имен своих будущих "Валентинов" и "Валентин", а потом какое-то время носили их прикрепленными к рукаву.
Некоторые считали, что первая птица, которую незамужняя увидит в день Святого Валентина, укажет ей на род занятий ее будущего супруга. Так, увидеть малиновку означало выйти замуж за моряка, воробья – за небогатого человека, щегла – за очень богатого.
Девушки старались 14 февраля встать пораньше и выглянуть в окно. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят проходящим мимо дома - их суженый или похожий на него.
В День всех влюбленных любящим сердцам принято обмениваться милыми подарками и открытками, да и просто проводить вместе время в уютной атмосфере.
Если на дворе был високосный год, то незамужним дамам разрешалось самим делать избраннику предложение руки и сердца.
Пожелания любимым в праздничный день
В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
***
В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Палкий поцілунок!
***
С днем прекрасным,
С Днем влюбленных
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком в душе горит,
И в глазах пускай сияет,
В сердце свет пускай хранит!
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
***
Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!
***
День Святого Валентина,
І за вікном одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце – стало два.
***
С праздником светлым,
Ясным и нежным,
С самым прекрасным
И самым чудесным.
С праздником ласки, любви и внимания!
Пусть исполняются твои желания!
***
Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!
***
Пусть, словно льдинка на ладошке,
Растает зимняя усталость!
Пусть ДЕНЬ святого Валентина
Подарит счастье, смех и радость!
Напомним рецепты выпечки на 14 февраля: торты, печенье и капкейки.
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