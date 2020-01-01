День святого Валентина: традиции и поздравления

Откуда идет традиция празднования и как оригинально поздравить своего любимого человека – в материале Korrespondent.net.

День Святого Валентина или День всех влюбленных отмечают 14-го февраля. Это праздник любви, нежности и романтики. Как возник этот праздник и кто такой святой Валентин?

История

По одной из версий, все началось еще в дни правления Римского Императора Клавдия II. Клавдий отличался суровостью и жестокосердностью, вел многочисленные войны и не мог набрать солдат в свои легионы. Правитель считал, что мужчины не хотят идти сражаться из-за своих возлюбленных. В конце концов, он издал запрет на все обручения и браки в Риме.

На защиту влюбленных сердец встал христианский священник Валентин. Вопреки запрету Клавдия священнослужитель в тайне проводил бракосочетания.

Императору донесли о дерзком Валентине. Священника схватили и посадили под замок, где он и провел остаток дней до своей кончины 14 февраля 270 года н. э.

Символы

Символами Дня Святого Валентина являются сердца, цветы (преимущественно розы), плюшевые мишки, купидоны. Их размещают везде – на оберточной бумаге, открытках, даже на нижнем белье, также отливают из шоколада.

Поверья

В средние века юноши и девушки тянули из чаши листочки бумаги с предсказанием имен своих будущих "Валентинов" и "Валентин", а потом какое-то время носили их прикрепленными к рукаву.

Некоторые считали, что первая птица, которую незамужняя увидит в день Святого Валентина, укажет ей на род занятий ее будущего супруга. Так, увидеть малиновку означало выйти замуж за моряка, воробья – за небогатого человека, щегла – за очень богатого.

Девушки старались 14 февраля встать пораньше и выглянуть в окно. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят проходящим мимо дома - их суженый или похожий на него.

В День всех влюбленных любящим сердцам принято обмениваться милыми подарками и открытками, да и просто проводить вместе время в уютной атмосфере.

Если на дворе был високосный год, то незамужним дамам разрешалось самим делать избраннику предложение руки и сердца.

Пожелания любимым в праздничный день

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!

***

День Святого Валентина,

І за вікном одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

***

С праздником светлым,

Ясным и нежным,

С самым прекрасным

И самым чудесным.

С праздником ласки, любви и внимания!

Пусть исполняются твои желания!

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

Пусть, словно льдинка на ладошке,

Растает зимняя усталость!

Пусть ДЕНЬ святого Валентина

Подарит счастье, смех и радость!

Напомним рецепты выпечки на 14 февраля: торты, печенье и капкейки.

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