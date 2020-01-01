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Эрдоган назвал цель Турции в Идлибе

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Турция пытается предотвратить гибель четырех миллионов жителей сирийского Иблиба, заявляет президент Турции.
Эрдоган назвал цель Турции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью действий в сирийском Идлибе спасение жизни 4 млн местных жителей. Об этом он заявил в пятницу, 14 февраля, во время выступления в парламенте Пакистана, сообщает NTV.

"Целью того, что мы делаем в последнее время в Идлибе, является предотвращение гибели четырех миллионов угнетенных людей, которые находятся там под угрозой бомбежек режима", - сказал он.

Президент отметил, что Турция "ставит перед собой цель останавливать кровопролитие, страдания и слезы везде, где они есть, от Ливии до Йемена".

Как заявляют в Минобороны Турции, за минувшие сутки нейтрализовали (когда речь идет о тех, кто сдался, захвачен или убгибель четырех миллионоит) в Идлибе по меньшей мере 63 военнослужащих сирийской армии.

Как известно, сирийская армия при поддержке авиации России ведет масштабное наступление против формирований в Идлибе, которые пользуются поддержкой Турции. За несколько дней в результате ударов погибли 14 турецких военных, Анкара заявляет о нейтрализации сотен сирийских солдат.

 

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Теги: Турция, Сирия, Эрдоган, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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