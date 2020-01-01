Посол Германии рассказала о подготовке нормандской встречи в Берлине

Немецкая сторона ведет активную подготовку нормандского саммита, хотя предпосылок для его проведения еще нет, считает посол.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Германия интенсивно работает над подготовкой нормандского саммита в Берлине, несмотря на то, что предпосылок для его проведения пока нет. Об этом она сказала в интервью Громадскому в пятницу, 14 февраля.

"Есть разные оценки этого саммита сейчас, но мне кажется, что итоговая декларация саммита - это якобы ориентир для всех сторон сегодня, и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии. Они готовят следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной", - сказала Фельдгузен.

Посол также отметила, что пока не созданы предпосылки для проведения нормандской встречи, ведь в Берлине ее участники должны говорить о политической составляющей Минских договоренностей.

"Но это может поменяться. Мы ежедневно работаем, чтобы был результат и был прогресс. Нельзя предсказать, что будет в апреле", - резюмировала посол.

Напомним, что ранее Зеленский и Путин обсудили новую встречу. Президенты Украины и России также обсудили вопрос обмена удерживаемыми лицами и реализацию достигнутых договоренностей.

Также сообщалось, что в МИД сомневаются в нормандской встрече в апреле. МИД заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой встречи в нормандском формате.

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