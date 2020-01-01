Ученые сфотографировали COVID-19 под микроскопом.

Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом Flickr

Американские ученые выяснили, как выглядит опасный китайский коронавирус под микроскопом. Соответствующие фото опубликовал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (Мэриленд) в Flickr.

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Ученые сделали фото при помощи специального электронного микроскопа, который отсканировал образец при помощи пучка электронов. После этого пучок увеличили магнитными линзами и зарегистрировали на CCD-матрице.

Полученные изображения раскрасили при помощи программы, так как исходные снимки лишены красок

Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом Flickr

Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом Flickr

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Данный вирус визуально мало чем отличается от возбудителей атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS. Однако на одном из изображений можно увидеть шипы на вирусе, из-за чего он и получил соответствующее название.

Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом Flickr

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