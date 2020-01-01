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Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом

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Ученые сфотографировали COVID-19 под микроскопом.
Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом
Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом
Flickr

Американские ученые выяснили, как выглядит опасный китайский коронавирус под микроскопом. Соответствующие фото опубликовал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (Мэриленд) в Flickr.

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Ученые сделали фото при помощи специального электронного микроскопа, который отсканировал образец при помощи пучка электронов. После этого пучок увеличили магнитными линзами и зарегистрировали на CCD-матрице.

Полученные изображения раскрасили при помощи программы, так как исходные снимки лишены красок

Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом
Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом
Flickr

Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом
Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом
Flickr

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Данный вирус визуально мало чем отличается от возбудителей атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS. Однако на одном из изображений можно увидеть шипы на вирусе, из-за чего он и получил соответствующее название.

Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом
Стало известно, как выглядит коронавирус под микроскопом
Flickr

Ранее украинец отказался покидать Ухань ради невесты.

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Теги: коронавирус, фото, микроскоп
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