Украинцев в Польше обвинили в краже $2,2 млрд

Граждане Украины якобы водят в международную группировку, которая с помощью махинаций вывела из Польши 2,2 млрд долларов.

Украинцев в Польше считают причастными к крупной международной группировке, которая вывела из страны около 2,2 млрд долларов. Об этом со ссылкой на Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) сообщает Сегодня.

Силовики рассказали о многомесячном расследовании, в результате которого была предотвращена деятельность преступной группы, состоявшей из 26 фирм, которыми руководили польские, вьетнамские, китайские и украинские граждане.

В результате координированного уклонения или неполной уплаты мошенниками налогов с 2016 года польская казна недополучила не менее 8,6 млрд злотых, которые злоумышленники вывели на иностранные счета.

В ходе спецоперации в связи со случившимся в селе Вулька-Косовская около Варшавы, откуда вели свою деятельность преступники, были задержаны 18 подозреваемых. Есть ли среди них граждане Украины, не указывается. Еще по 60 адресам идут обыски.

Напомним, троих украинцев подозревают в краже денег из банкоматов Черногории. В полиции сообщили, что злоумышленники ограбили банки в трех городах на общую сумму в 138 000 евро.

Также Польша задержала 19 украинцев по запросу РФ в Интерпол.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet