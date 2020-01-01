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Смертельная стрельба в Греции: задержано более 100 человек

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В Афинах десятки людей участвовали в перестрелке из-за контрабанды.
Греческая полиция проводит спецоперацию
Греческая полиция проводит спецоперацию
ekathimerini.com

13 февраля, в столице Греции Афинах, произошла массовая перестрелка, в которой погиб 23-летний гражданин Афганистана. Полицейские задержали более 100 человек, подозреваемых в причастности к стрельбе. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

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По данным издания, вечером 13 февраля несколько две группы людей вооруженных ножами и огнестрельным оружием устроили перестрелку из-за борьбы за контролем над черным рынком контрабандных сигарет в Афинах. В результате бойни погиб 23-летний гражданин Афганистана, еще один Афганец получил ранение.

Утром 14 февраля полицейские провели спецоперацию, в ходе которой задержали 129 человек, подозреваемых в участии в перестрелке. В полиции сообщают, что конфликт между группировками связан с криминальными разборками относительно из-за потоков контрабанды, наркотиков и продажи фальшивых документов.

Напомним, самолет с 500 кг наркотиков перехватили в Венесуэле.

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Теги: Перестрелка, Греция, Афины, котрабанда
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