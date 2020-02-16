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В Башкирии из воды вытащили табун лошадей

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Лошадей удалось вытащить из ледяной воды лишь при помощи трактора. Животные отделались легким испугом.
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии

Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии РФ. Видеозапись в своем профиле инстаграм опубликовал фермер Сагидзян Идиятуллин. 

Фермер объяснил, что ЧП произошло из-за нестабильной зимней погоды. Об инцинденте сообщает ТАСС. 

"Лошади зашли на лед по привычке, думая, что лед там как всегда с полметра. Слава Богу все обошлось, всех вытащили, действовали оперативно", - написал Идиятуллин.

В воду провалились семь лошадей, некоторые из них начали тонуть. Люди вытащили их с помощью трактора.

"Слава Богу все обошлось, всех вытащили, действовали оперативно", — написал Идиятуллин.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям с начала 2020 года зафиксировали уже более 60 случаев гибели граждан на водных объектах страны. 

Ранее в селе Хотяновка Киевской области двое мужчин провалились под лед на озере. Спасти их не удалось.

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Теги: ЧП, лед, лошади, РФ, Башкирия
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Источник: korrespondent.net

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