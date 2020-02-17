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В Испании на шоссе обнаружили сотни мертвых птиц

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Гибель птиц может быть вызвана утечкой химических веществ в атмосферу или массовым отравлением, утверждают экологи.

В Испании погибли сотни птиц, устелив накануне своими телами шоссе между каталонскими городами Таррагона и Салоу. Об этом сообщает The Local в понедельник, 17 февраля.

Мертвыми птицами на трассе С-31b оказались скворцы. Видео с места событий обнародовал местный житель.

В экстренной службе 112 подтвердили эту информацию. Полицейские вскоре приехали на место происшествия, чтобы забрать мертвых скворцов. Нескольких из них доставили в лабораторию для дальнейшего анализа.

В экологической организации GEPEC считает, что гибель птиц может быть вызвана утечкой химических веществ в атмосферу или массовым отравлением. Экологи также говорят, что местные жители рассказали им о "сильном химическом запахе в воздухе".

Но, как отмечает издание, причина смерти птиц может быть совсем другой. Аналогичный инцидент произошел в Уэльсе перед Рождеством – тогда птицы погибли в результате столкновения с дорогой, пытаясь спастись от хищников. Это подтвердили результаты расследования.

Дело в том, что скворцы могут формироваться в многотысячные стаи – особенно вечером, когда они ищут место для ночлега. Но когда их преследуют хищники, например, соколы, скворцы могут потерять ориентацию в пространстве. Тогда они не успевают остановиться и погибают при столкновении с землей.

Напомним, в Ботсване 537 грифов умерли после того, как попробовали останки отравленных браконьерами слонов. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, чтобы обеззаразить территорию.

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Теги: Испания, птицы, дороги, видео, птица, дорога, Каталония, трасса, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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