В Испании на шоссе обнаружили сотни мертвых птиц

В Испании погибли сотни птиц, устелив накануне своими телами шоссе между каталонскими городами Таррагона и Салоу. Об этом сообщает The Local в понедельник, 17 февраля.

Мертвыми птицами на трассе С-31b оказались скворцы. Видео с места событий обнародовал местный житель.

В экстренной службе 112 подтвердили эту информацию. Полицейские вскоре приехали на место происшествия, чтобы забрать мертвых скворцов. Нескольких из них доставили в лабораторию для дальнейшего анализа.

В экологической организации GEPEC считает, что гибель птиц может быть вызвана утечкой химических веществ в атмосферу или массовым отравлением. Экологи также говорят, что местные жители рассказали им о "сильном химическом запахе в воздухе".

Но, как отмечает издание, причина смерти птиц может быть совсем другой. Аналогичный инцидент произошел в Уэльсе перед Рождеством – тогда птицы погибли в результате столкновения с дорогой, пытаясь спастись от хищников. Это подтвердили результаты расследования.

Дело в том, что скворцы могут формироваться в многотысячные стаи – особенно вечером, когда они ищут место для ночлега. Но когда их преследуют хищники, например, соколы, скворцы могут потерять ориентацию в пространстве. Тогда они не успевают остановиться и погибают при столкновении с землей.

The ariel acrobatics of a starling murmuration are breathtaking to behold - have you ever seen one? @BBCSpringwatch #Winterwatch pic.twitter.com/b0T4Kh2jRN