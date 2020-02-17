Гренландия будет продавать воду тающих ледников

Власти страны планируют сделать талой воды пользующийся спросом на рынке продукт. Всего было выписано 16 лицензий на экспорт.

Всего было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды adventurebus.com

Гренландия планирует продавать талую воду коммерческим компаниям. Об этом рассказал министр индустрии и энергетики Йесс Сване в интервью Tagesspiegel.

"Мы проверили, насколько чистой является наша вода, сколько ее у нас есть и сколько лет мы можем ее использовать в экономических целях. Теперь мы говорим миру: у нас есть большое количество чистой воды, и мы предлагаем использовать этот ресурс", - сказал Сване.

По его словам, сегодня существует 9 небольших проектов, которые получили лицензии на экспорт воды.

"Но мы хотим расширяться и делиться нашей водой с остальным миром. Мы выдали 16 лицензий на добычу воды", - сказал министр.

Сване подчеркнул, что глобальное потепление с одной стороны способствует таянию льда, но с другой - является причиной увеличения мирового дефицита воды.

"Большое количество талой воды было в Гренландии на протяжении тысячелетий. Теперь мы видим, что можем превратить ее в товарный продукт, которого нет в других местах. Эта вода в противном случае все равно нами бы не использовалась", - добавил министр.

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