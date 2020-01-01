В Ухане от коронавируса умер главврач больницы

Это - первая смерть руководителя медицинского учреждения от вспышки коронавируса Covid-19.

В Китае от коронавируса умер главврач

В китайском Ухане главный врач госпиталя умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Отмечается, что смерть наступила утром во вторник. По данным СМИ, он стал первым руководителем медучреждения, скончавшимся от вспышки коронавируса.

Как сообщалось, жертвами нового типа коронавируса Covid-19 по состоянию на утро, 18 февраля, в мире стали 1 873 людей. В то же время 12 803 больных удалось вылечить.

Ранее сообщалось, что большинство заболевших переносят коронавирус легко. Лишь у 20% заразившихся заболевание имеет тяжелую форму. Смерть наступает только в 2% случаев.

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