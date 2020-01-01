В США застрелили дублершу Николь Кидман с мужем

Актриса-каскадер и ее муж были застрелены после того, как, якобы, устроили засаду на бывшего мужа женщины.

В США была найдена мертвой вместе со своим супругом Ричардом Ридом Сандерс известная актриса-каскадер Шерил Сандерс. Трагедия произошла в округе Грин штата Огайо, пишет The Independent.

59-летнюю женщину и ее 56-летнего мужа застрелил Линдси Данкан. В свое оправдание полиции он заявил, что Сандерсы устроили на него и его жену засаду.

По словам Молли Данкан, актриса с мужем молча начали по ним стрелять. Также Линдси Данкан добавил, что у одного из нападавших на лице была маска и человек приставил пистолет к голове его жены.

"Все, что случилось дальше - просто инстинкты", - сказал Данкан.

В полиции сообщили, что убийство произошло возле дома экс-мужа актрисы, к которому та направлялась, чтобы обсудить поступление их дочерей в университет. Правоохранители отметили, что Шерил Сандерс появилась на месте преступления уже после того, как ее супруг был застрелен Данканом. Женщина была вооружена.

Идет расследование.

Шерил Сандерс была дублершей у Николь Кидман, Сандры Баллок, Кэмерон Диас и Джессики Альбы. Сандерс снималась в кинофильмах Назад в будущее 2, Крепкий орешек 2, Ангелы Чарли, Смертельное оружие.

Шерил Сандерс с мужем. independent.co.uk

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