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В США застрелили дублершу Николь Кидман с мужем

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Актриса-каскадер и ее муж были застрелены после того, как, якобы, устроили засаду на бывшего мужа женщины.
Женщина была вооружена
Женщина была вооружена
The Independent

В США была найдена мертвой вместе со своим супругом Ричардом Ридом Сандерс известная актриса-каскадер Шерил Сандерс. Трагедия произошла в округе Грин штата Огайо, пишет The Independent.

59-летнюю женщину и ее 56-летнего мужа застрелил Линдси Данкан. В свое оправдание полиции он заявил, что Сандерсы устроили на него и его жену засаду.

По словам Молли Данкан, актриса с мужем молча начали по ним стрелять. Также Линдси Данкан добавил, что у одного из нападавших на лице была маска и человек приставил пистолет к голове его жены.

"Все, что случилось дальше - просто инстинкты", - сказал Данкан.

В полиции сообщили, что убийство произошло возле дома экс-мужа актрисы, к которому та направлялась, чтобы обсудить поступление их дочерей в университет. Правоохранители отметили, что Шерил Сандерс появилась на месте преступления уже после того, как ее супруг был застрелен Данканом. Женщина была вооружена.

Идет расследование.

Шерил Сандерс была дублершей у Николь Кидман, Сандры Баллок, Кэмерон Диас и Джессики Альбы. Сандерс снималась в кинофильмах Назад в будущее 2, Крепкий орешек 2, Ангелы Чарли, Смертельное оружие.

 Шерил Сандерс с мужем. independent.co.uk
 

Ранее сообщалось, что японца, который убил 19 инвалидов, приговорили к смертной казни. В 2016 году он совершил нападение с ножом на постояльцев клиники для душевнобольных.

Также Korrespondent.net писал, что СБУ инсценировала убийство своей сотрудницы и задержала заказчика.

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Теги: США, полиция, убийство, актриса, муж, засада
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Источник: korrespondent.net

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