Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Россия проиграла апелляцию в суде Гааги по делу ЮКОСа. Это решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, снявшего с России обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом говорится в решении суда во вторник, 18 февраля.

Таким образом, Россия обязана выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа.

"В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у России сохраняется возможность обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.

В Минюсте России заявили, что обжалуют решение апелляционного суда.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. РФ позже обжаловала это решение.

В апреле 2016 года окружной суд Гааги отменил решение гаагского арбитража, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОС.

В Кремле призвали не политизировать это решение суда, а экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что "Запад решил ослабить давление".

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