Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Комментариев: 0
Россия проиграла апелляцию в суде Гааги по делу ЮКОСа. Это решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, снявшего с России обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом говорится в решении суда во вторник, 18 февраля. 

Таким образом, Россия обязана выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа.

"В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у России сохраняется возможность обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.

В Минюсте России заявили, что обжалуют решение апелляционного суда.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. РФ позже обжаловала это решение.

В апреле 2016 года окружной суд Гааги отменил решение гаагского арбитража, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОС.

В Кремле призвали не политизировать это решение суда, а экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что "Запад решил ослабить давление".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ЮКОС, апелляция, Гаага
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь