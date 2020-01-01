В Кремле отреагировали на эскалацию на Донбассе

У Путина заявили, что не знают причины обострения на Донбассе.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выясняют детали наступления сил оккупантов в районе линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщают российские СМИ.

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По словам Пескова, власти России не имеют информации о причинах эскалации конфликта.



"Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы“, - заявил Песков.



18 февраля, в результате наступления террористов в районе населенного пункта Золотое погиб один украинский военный, четверо - получили легкие ранения. Оккупанты также понесли потери: один боевик убит, пятеро получили тяжелые ранения.



Напомним, в сети начали появляться кадры боев на линии разграничения на Донбассе.

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