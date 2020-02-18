Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США сделали России предупреждение

Комментариев: 5
Американские власти ввели санкции против дочерной компании Роснефти за торговлю венесуэльской нефти.
Акции Роснефти немного снизились на фоне введения санкций
Акции Роснефти немного снизились на фоне введения санкций

США вводят санкции в отношении дочерной компании российско Роснефти Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро. Об этом заявила во вторник, 18 февраля, представитель американской администрации, сообщает ТАСС.

Ограничения вводятся за то, что компания выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы "от лица нелегитимного режима Мадуро".

"Хотя государственная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) находится под санкциями США, Rosneft Trading, S.A оказывала поддержку нефтяному сектору Венесуэлы и активно пыталась обойти санкции США", - отметила чиновник.

Отмечается, что Вашингтон предоставит странам и компаниям генеральную лицензию сроком на 90 дней для завершения сделок с Rosneft Trading. При этом власти США уверены, что глобальные нефтяные рынки будут стабильными.

По словам представителя американской администрации, США заранее известили Россию о намерении ввести санкции в отношении Rosneft Trading, S.A.

Он также отметил, что решение о применении санкций было одобрено непосредственно президентом Дональдом Трампом. 

Как уточняет РИА Новости, санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию.

"Конкретно этими действиями мы уведомляем их. ... Сегодняшние действия демонстрируют, что мы будем принимать меры, в том числе санкции, что требуется в интересах противодействия враждебным действиям и агрессии", - сказал представитель администрации.

Отметим, на новостях о санкциях акции Роснефти подешевели на 5%. Однако затем они скорректировали снижение до -2,8%.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, "нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Венесуэла, Роснефть, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Michael2811    18.02.2020, 21:35
Оценка:  -4
Michael2811
Ой !!!! Испугали ежа голой ж.опой!!!! Б=г=г=г=г=гггггг!
i-Вес    18.02.2020, 20:52
Оценка:  -9
i-Вес
Санкцией больше, санкцией меньше - РФ подчинятся США не будет никогда. Пиндосы хитрые, но наивные - хотят завоевать Россию без единого выстрела, только одними санкциями - но так не будет никогда.
GooLe    18.02.2020, 22:21
Оценка:  0
GooLe
Все ваше правительство уже практически живет в ЕС и Америке, а вы давитель желтыми соплями боясь революции.
Духовный_скреп    18.02.2020, 20:33
Оценка:  +7
Духовный_скреп
По сопатке щёлкнули мокшам))
ВыВсеВрети    18.02.2020, 19:54
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
хозяева напомнили не рабам на помойке, где им нужно быть...и дальше по тексту!!!...гы-гы-гы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь