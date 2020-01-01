Совбез ООН проводит заседание по Украине

Украинская сторона во время заседания поставит вопрос обострения ситуации на Донбассе. В дискуссии примет участие Вадим Пристайко.

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия.

Заседание началось в 22:00 по киевскому времени и посвящено теме Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ранее в представительстве Украины в ООН заявили, что украинская сторона во время заседания поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого.

Ранее сообщалось, что на 18 февраля Россия запросила встречу по Украине в Совбезе ООН..

Позже Украина созвала на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.

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