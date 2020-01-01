В ВОЗ назвали число заболевших коронавирусом вне Китая

92 случая распространения коронавируса от человека к человеку было зафиксировано в 12 странах.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрисус заявил, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.

По его словам, 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку было зафиксировано в 12 странах.

По его словам, у ВОЗ пока недостаточно информации о тяжести протекания болезни у пациентов за пределами Китая и из-за этого нет возможности для "обоснованного сравнения" ситуации в этой стране и других государствах. Он призвал мировое сообщество предоставить больше информации по каждому заболевшему.

Глава ВОЗ обратил внимание на необходимость подготовительных мероприятий к возможному распространению вируса. Он сообщил о том, как Сингапур, Индонезия и африканские государства ведут такую работу. К концу текущей недели у 40 стран в Африке и 29 в Западном полушарии будет возможность диагностировать болезнь, вызываемую новым коронавирусом.

Он не исключил, что эксперты, находящиеся в Китае, из международной миссии могут посетить Ухань, где первоначально была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус особо опасен для онкобольных из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты.

Также ученые назвали три самых эффективных препарата против коронавируса. Исследователи отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов, из них несколько показали хорошие результаты.

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