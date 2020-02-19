США призвали Россию освободить украинских политзаключенных
Исполняющий обязанности заместителя представителя США при ООН Черит Норман Шале призывает Россию немедленно освободить более 80 украинских политических пленников. Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте Организации.
Дипломат заверила, что США не признают и не будут признавать аннексию Крыма Кремлем. "Наши санкции против России будут оставаться в силе, пока Украина не восстановит контроль над своей территорией", - подчеркнула Шале.
"Во имя международного мира и безопасности мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - заявила дипломат.
"Мы призываем Россию освободить более 80 украинских политических заключенных, которых она удерживает, и прекратить кампанию запугивания против крымских татар", - подчеркнула Шале.
Она заверила, что США никогда не согласятся ни с чем другим, пока не будет полного восстановления контроля Украины над ее территорией в Крыму, территориальных водах и на востоке Украины.
В свою очередь, Россия во время заседания Совета Безопасности ООН обвинила страны-члены Совбеза в "подыгрывании Киеву". Об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В частности, он заявил, что "восток Украины выступает против украинских военных на границе с Россией", поскольку "опасается срыва выборов на Донбассе". Также Россия заявляет, что минские соглашения являются безальтернативным документом для решения ситуации на Донбассе и обвиняет украинскую сторону в нарушении этих соглашений.
"Мы знаем тезисы, с которыми некоторые страны собираются сейчас выступить. Поэтому хотим предупредить заранее... Чем больше вы подыгрываете Киеву - тем меньше шансов на взаимный диалог между украинскими гражданами по обе стороны линии разграничения", - сказал Небензя.
Влияние России и присутствие ее войск на Донбассе Небензя не признал.
Ранее в ООН выразили обеспокоенность, что из-за отсутствия твердой политической воли у всех сторон на Донбассе может произойти сползание к новому насилию.
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