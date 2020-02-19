США призвали Россию освободить украинских политзаключенных

США никогда не согласятся ни с чем другим, пока не будет полного восстановления контроля Украины над ее территорией в Крыму, территориальных водах и на востоке Украины.

Исполняющий обязанности заместителя представителя США при ООН Черит Норман Шале призывает Россию немедленно освободить более 80 украинских политических пленников. Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте Организации.

Дипломат заверила, что США не признают и не будут признавать аннексию Крыма Кремлем. "Наши санкции против России будут оставаться в силе, пока Украина не восстановит контроль над своей территорией", - подчеркнула Шале.

"Во имя международного мира и безопасности мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - заявила дипломат.

"Мы призываем Россию освободить более 80 украинских политических заключенных, которых она удерживает, и прекратить кампанию запугивания против крымских татар", - подчеркнула Шале.

Она заверила, что США никогда не согласятся ни с чем другим, пока не будет полного восстановления контроля Украины над ее территорией в Крыму, территориальных водах и на востоке Украины.

В свою очередь, Россия во время заседания Совета Безопасности ООН обвинила страны-члены Совбеза в "подыгрывании Киеву". Об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В частности, он заявил, что "восток Украины выступает против украинских военных на границе с Россией", поскольку "опасается срыва выборов на Донбассе". Также Россия заявляет, что минские соглашения являются безальтернативным документом для решения ситуации на Донбассе и обвиняет украинскую сторону в нарушении этих соглашений.

"Мы знаем тезисы, с которыми некоторые страны собираются сейчас выступить. Поэтому хотим предупредить заранее... Чем больше вы подыгрываете Киеву - тем меньше шансов на взаимный диалог между украинскими гражданами по обе стороны линии разграничения", - сказал Небензя.

Влияние России и присутствие ее войск на Донбассе Небензя не признал.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность, что из-за отсутствия твердой политической воли у всех сторон на Донбассе может произойти сползание к новому насилию.

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