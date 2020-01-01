В ООН назвали сумму помощи Донбассу в 2020 году
План гуманитарного реагирования ООН для востока Украины в 2020 году потребует 158 млн долларов США, чтобы оказать помощь 2 млн людей. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН.
"ООН и партнеры оказывают помощь в соответствии с универсально признанными принципами человечности, беспристрастности, нейтральности и независимости", - сказала ДиКарло.
С ее слов, с 2014 года ООН и партнеры смогли оказать помощь миллиону лиц ежегодно. "План гуманитарного реагирования на 2019 год испытывает острый дефицит финансирования, в 2020 году он потребует 158 млн долларов США с тем, чтоб оказать помощь 2 млн людей", - добавила заместитель генсекретаря.
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