Войска боевиков "ЛДНР" превосходят некоторые армии Европы – Кислица
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В течение 2019 года Россия направила в оккупированный Донбасс 50 танков и более 4 тысяч тонн боеприпасов. При этом по количеству вооружений группировка боевиков в ОРДЛО превосходит некоторые европейские армии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН, пишет ZN.UA.
РФ продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронированных боевых машин, 800 артиллерийских установок, - отметил замминистра.
Напомним, представитель Украины в Совбезе ООН зачитал стих Евтушенко “Хотят ли русские войны?“. Также постпред Украины в ООН заявил, что в РФ все чаще прославляют диктатора Сталина.
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Кремляди готовы отдать "контроль" только своим марионеткам после "выборов".
Только даже без активных военных действий сама оккупация не испаряется никуда ...
"Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша заявили о поддержке суверенитета Украины, осудили аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе"©
В смысле Франция, Германия, Польша и.т.д. слушаю Путина а не Украину ? Получается Вам никто не верит.... Вот такой "весь мир з нами" выходит...
Но проблемы миллионов местных не ипут российского ботоксного недоцарька ... а его штатных быдлоботов и подавно
Даже от железной дороги местных освободили под тупой срач путинской пропаганды, как и вообще от нормальной жизни.
Только официально около 1.5млн местных бежали в другие регионы Украины ... (((