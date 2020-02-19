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Войска боевиков "ЛДНР" превосходят некоторые армии Европы – Кислица

Комментариев: 19
Представитель Украины в ООН рассказал о поставках на Донбасс вооружений из РФ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

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В течение 2019 года Россия направила в оккупированный Донбасс 50 танков и более 4 тысяч тонн боеприпасов. При этом по количеству вооружений группировка боевиков в ОРДЛО превосходит некоторые европейские армии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН, пишет ZN.UA.

РФ продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронированных боевых машин, 800 артиллерийских установок, - отметил замминистра.

Напомним, представитель Украины в Совбезе ООН зачитал стих Евтушенко “Хотят ли русские войны?“. Также постпред Украины в ООН заявил, что в РФ все чаще прославляют диктатора Сталина.

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Теги: ООН, Россия, ОРДЛО, боевики, конфликт на Донбассе, Кислица
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Комментариев (19)
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Graddfeydd    19.02.2020, 13:38
Оценка:  +1
Graddfeydd
Потому мoскaли никогда не согласятся отдать Украине контроль над старой границей - для содержания такой армии нужно немеряно ГСМ и боеприпасов. Если закрыть границу, весь этот металлолом просто превратится в недвижимость.

Кремляди готовы отдать "контроль" только своим марионеткам после "выборов".
tulchanin    19.02.2020, 13:46
Оценка:  -1
tulchanin
"немеряно ГСМ и боеприпасов" нужно только при возобновлении широкомасштабных боевых действий. Когда ты последний раз про танковые атаки на Донбассе слышал ? Или Украина все же хочет взять границу под контроль и потом начать крупномасштабное наступление ?
Graddfeydd    19.02.2020, 13:53
Оценка:  +1
Graddfeydd
Интересная у вас логика.Думаете, Сталин мог бы вернуть контроль над Сталинградом вместе с войсками Паулюса в нем?И дойче зольдатен дружно рука об руку с красноармейцами начали бы строить коммунизм в Поволжье?Для этого нужно было "просто перестать стрелять" и "провести выборы" под немецким контролем?
WTF2wtf    19.02.2020, 13:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Вчера ваши оккупанты танки применяли (кроме всего прочего) ... и ваша армейская группировка требует постоянного снабжения и финансирования из россии, даже без ведения россией активных военных действий на Донбассе.
Только даже без активных военных действий сама оккупация не испаряется никуда ...
WTF2wtf    19.02.2020, 12:50
Оценка:  +6
WTF2wtf
Так это российская оккупация и россия пригнала реально кучу своих вооружений ...
tulchanin    19.02.2020, 13:14
Оценка:  -3
tulchanin
Похоже западные страны с тобой не согласны... они про оккупацию Донбасса и российские войска ничего не говорят.
"Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша заявили о поддержке суверенитета Украины, осудили аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе"©
WTF2wtf    19.02.2020, 13:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ой, простите, президент роосии ведь не лживое лицемерное говно, которое начало и ведёт эту войну?
WTF2wtf    19.02.2020, 13:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
Получается, что формально вроде бы и нет?
tulchanin    19.02.2020, 13:34
Оценка:  -2
tulchanin
WTF2wtf
В смысле Франция, Германия, Польша и.т.д. слушаю Путина а не Украину ? Получается Вам никто не верит.... Вот такой "весь мир з нами" выходит...
Michael2811    19.02.2020, 12:48
Оценка:  -2
Michael2811
Это ясно стало ещё в Дебальцево с Иловайском.
Da-Gabon    19.02.2020, 12:43
Оценка:  -6
Da-Gabon
В общем, на БМ по геройствовать можно. Но вчера отгребли конкретно. Сегодня - а нас за шо?
Cowboychik    19.02.2020, 12:42
Оценка:  -7
Cowboychik
Скоро там в окопах с той стороны будут одни граждане РФ. РФ обязана помогать своим гражданам.
WTF2wtf    19.02.2020, 12:52
Оценка:  +3
WTF2wtf
Только именно оккупированный россией Донбасс больше всех пострадал и страдает от этой путинской войны и оккупации.
Но проблемы миллионов местных не ипут российского ботоксного недоцарька ... а его штатных быдлоботов и подавно
Cowboychik    19.02.2020, 13:06
Оценка:  -3
Cowboychik
Ты за них не переживай.
WTF2wtf    19.02.2020, 13:16
Оценка:  +1
WTF2wtf
Да я прекрасно понимаю, что путинскому быдлу насрать на эти миллионы заложников российской оккупации ...
Даже от железной дороги местных освободили под тупой срач путинской пропаганды, как и вообще от нормальной жизни.
Только официально около 1.5млн местных бежали в другие регионы Украины ... (((
МаксимУм    19.02.2020, 12:38
Оценка:  +9
МаксимУм
Помнится радость боевиков захвативших в 2014 году 2 БМД... Тогда они заявили что это первая бронетехника которая есть у них, а потом шахтёры начали копать глубже...
Путин-Xyйло    19.02.2020, 12:28
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Шахты не иссякают. В "военторгах" каждый день - распродажа!
T-REX2    19.02.2020, 12:33
Оценка:  -7
T-REX2
Пи3дуй в АТБ за туалетной бумагой
Cowboychik    19.02.2020, 12:43
Оценка:  -5
Cowboychik
В Ашане качественней бумага.
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