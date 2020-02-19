Войска боевиков "ЛДНР" превосходят некоторые армии Европы – Кислица

Представитель Украины в ООН рассказал о поставках на Донбасс вооружений из РФ.

Читай также: Россия в ООН обвинила ВСУ в эскалации на Донбассе

В течение 2019 года Россия направила в оккупированный Донбасс 50 танков и более 4 тысяч тонн боеприпасов. При этом по количеству вооружений группировка боевиков в ОРДЛО превосходит некоторые европейские армии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН, пишет ZN.UA.

РФ продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронированных боевых машин, 800 артиллерийских установок, - отметил замминистра.

Напомним, представитель Украины в Совбезе ООН зачитал стих Евтушенко “Хотят ли русские войны?“. Также постпред Украины в ООН заявил, что в РФ все чаще прославляют диктатора Сталина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.