Кремль назвал незаконными новые санкции США

Американские санкции против дочерной компании Роснефти не повлияют на отношения РФ с Венесуэлой, говорит Песков.

Санкции США против дочерней компании Роснефти - Rosneft Trading - незаконны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 19 февраля, сообщает ТАСС.

"Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, ни коим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой. Напротив, они развиваются и будут развиваться дальше", - сказал Песков.

Накануне в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, "нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени".

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