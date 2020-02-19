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Кремль назвал незаконными новые санкции США

Комментариев: 2
Американские санкции против дочерной компании Роснефти не повлияют на отношения РФ с Венесуэлой, говорит Песков.
Кремль назвал незаконными новые санкции США

Санкции США против дочерней компании Роснефти - Rosneft Trading - незаконны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 19 февраля, сообщает ТАСС.

"Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, ни коим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой. Напротив, они развиваются и будут развиваться дальше", - сказал Песков.

Накануне в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. 

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, "нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени".

 

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Теги: Россия, США, Кремль, Роснефть, санкции, Дмитрий Песков, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SINOBI-LIFE    19.02.2020, 13:42
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
СраССии ведь санкции на пользу,сам Х..ЛО сказал или врал???
Хитрый-Лис    19.02.2020, 13:10
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
опять у руссаков лажа
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