На Diamond Princess коронавирус нашли еще у 80 человек

Общее количество заболевших на круизном лайнере перевалило за 600. Тем временем, сегодня судно после карантина покинуло 500 человек.

На круизном судне Diamond Princess, который сегодня начали покидать первые пассажиры, китайский коронавирус выявили еще у 79 человек. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princes, достигло 621 человек. Среди них – двое украинцев.

Гражданство новых больных на данный момент не сообщается, но подчеркивается, что среди них есть иностранцы.

Напомним, 19 февраля судно покинули около 500 человек, которые прошли двухнедельный карантин, и у которых не был обнаружен коронавирус.

Власти Японии взяли анализы у всех находящихся на борту пассажиров и членов экипажа. По мере поступления результатов этих анализов составляются списки тех, кто может покинуть судно - это пассажиры, у которых не обнаружили коронавирус и которые прошли двухнедельный карантин на борту лайнера.

Всего на судне находилось 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая 25 украинцев, двое из которых заразились коронавирусом.

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