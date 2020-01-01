В Китае заявили о преодолении пика коронавируса

Пик эпидемии был пройден 24-26 января, считают китайские ученые. Уровень смертности и заболевания снижается.

Китайские ученые считают, что пик эпидемии коронавируса уже пройден. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Chinese Journal of Epidemiology Согласно результатам исследования, у большинства людей, зараженных COVID-19 в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

В обзоре рассмотрены 72 314 подтвержденных, подозреваемых, клинически диагностированных и бессимптомных случаев заражения вирусом по состоянию на 11 февраля. Все выводы основаны на документах Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Приблизительно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% — как критические. То есть, в большинстве случаев заболевание протекает с легкими симптомами.

Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.

Также отмечается, что смертность от COVID-19 постепенно увеличивается с возрастом: у людей до 39 лет она составляет 0,2%, самый высокий уровень смертности - среди людей в возрасте 80 лет и старше - 14,8%. Случаев смерти среди детей в возрасте до 9 лет не было, несмотря на то что, по крайней мере в двух случаях новорожденные заразились от своих матерей. Также ученые выявили, что, помимо пожилых людей, смертельной опасности подвергаются люди, имеющие хронические проблемы со здоровьем. Чаще всего от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умирают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией. Около 86% из тех, кто заразился, либо жили, либо ездили в Ухань, где, как считается, источником вируса стал рынок морепродуктов, который незаконно продавал диких животных. В отдельную группу риска авторы выделяют медицинских работников. В общей сложности у 3019 работников здравоохранения был диагностирован вирус, из которых по состоянию на 11 февраля пятеро умерли. От коронавируса умер директор больницы в Ухане, а также офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу по поводу нового вируса. Авторы отчета считают, что пик эпидемии был пройден 24-26 января. Предполагается, что с 11 февраля будет наблюдаться тенденция к снижению общей эпидемической кривой, что означает, что распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедляется. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тысяч, количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тысяч.

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