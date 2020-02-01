У пассажиров Westerdam коронавирус не обнаружили

Сотрудники ВОЗ и иностранных организаций провели тесты у 781 пассажира и заражения не выявили.

Медики не выявили ни одного случая заражения коронавирусом на круизном лайнере Westerdam, который до этого не пускали в пять портов, и который все же причалил в Камбодже. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает Kydo News.

"Министерство здравоохранения Камбоджи заявило, что 781 пассажир и члены экипажа, которые остаются в Камбодже после высадки с круизного лайнера Westerdam с прошлой пятницы, получили негативный тест на новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тесты на наличие COVID-19 проводились в сотрудничестве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), американских центров контроля и профилактики заболеваний, Института Пастера в Камбодже и иностранных посольств.

Напомним, что с лайнера после получения результатов анализы отпустили 20 человек. Однако вскоре после этого сообщалось, что у одной из отпущенных пассажирок по возвращению в Малайзию обнаружили коронавирус.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet