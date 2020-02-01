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У пассажиров Westerdam коронавирус не обнаружили

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Сотрудники ВОЗ и иностранных организаций провели тесты у 781 пассажира и заражения не выявили.
У пассажиров Westerdam коронавируса не обнаружили
У пассажиров Westerdam коронавируса не обнаружили

Медики не выявили ни одного случая заражения коронавирусом на круизном лайнере Westerdam, который до этого не пускали в пять портов, и который все же причалил в Камбодже. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает Kydo News.

"Министерство здравоохранения Камбоджи заявило, что 781 пассажир и члены экипажа, которые остаются в Камбодже после высадки с круизного лайнера Westerdam с прошлой пятницы, получили негативный тест на новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тесты на наличие COVID-19 проводились в сотрудничестве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), американских центров контроля и профилактики заболеваний, Института Пастера в Камбодже и иностранных посольств.

Напомним, что с лайнера после получения результатов анализы отпустили 20 человек. Однако вскоре после этого сообщалось, что у одной из отпущенных пассажирок по возвращению в Малайзию обнаружили коронавирус.

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Теги: пассажиры, лайнер, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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