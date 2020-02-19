В Иране от коронавируса скончались два человека
Несколько дней назад власти страны заявляли, что в Иране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом.
В Иране умерли два человека, ранее заразившиеся китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство CNBC.
Отметим, что еще несколько дней назад официальные представители иранских властей заявляли, что в стране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом. Однако сегодня стало известно о двух гражданах, заразившихся COVID-19 в иранской провинции Кум.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тысяч, количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тысяч.
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