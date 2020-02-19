В Иране от коронавируса скончались два человека

Несколько дней назад власти страны заявляли, что в Иране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом.

В Иране умерли два человека, ранее заразившиеся китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство CNBC.

Отметим, что еще несколько дней назад официальные представители иранских властей заявляли, что в стране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом. Однако сегодня стало известно о двух гражданах, заразившихся COVID-19 в иранской провинции Кум.

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