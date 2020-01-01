В Канаде столкнулись 200 авто: пострадали 60 человек
Из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей.
По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля, сообщает Radio Canada.
Отмечается, что девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии.
Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус.
Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.
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Напомним, ранее в Николаевской области автобус врезался в грузовик, в результате ДТП пострадали 17 человек.
Cмотрите фотогалерею: В Канаде столкнулись 200 авто: пострадали 60 человек
В Киеве пьяный водитель устроил столкновение авто трех служб такси
Напомним, ранее в Николаевской области автобус врезался в грузовик, в результате ДТП пострадали 17 человек.
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