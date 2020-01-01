Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Канаде столкнулись 200 авто: пострадали 60 человек

Комментариев: 0
Из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей.
Масштабное ДТП в Канаде
Масштабное ДТП в Канаде
ici.radio-canada.ca

По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля, сообщает Radio Canada.
 
Отмечается, что девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии.
 
Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус. 
 
Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.




В Киеве пьяный водитель устроил столкновение авто трех служб такси

Напомним, ранее в Николаевской области автобус врезался в грузовик, в результате ДТП пострадали 17 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, ДТП, Канада, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь