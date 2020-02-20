СМИ: Восемь человек убиты при стрельбе в Германии

В результате стрельбы в городе Ханау в немецкой земле Гессен были убиты восемь человек, пять – получили тяжелые ранения.



В немецком городе Ханау в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба, есть погибшие. В немецком городе Ханау в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба, есть погибшие. Hessenschau со ссылкой на полицию сообщает о восьми убитых и пяти пострадавших.

В одном из баров в центре города были застрелены три человека. Затем нападавшие отправились в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.

На местах преступлений работает полиция. Преступники скрылись. К их поискам привлечены вертолеты.

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