СМИ: Восемь человек убиты при стрельбе в Германии
В результате стрельбы в городе Ханау в немецкой земле Гессен были убиты восемь человек, пять – получили тяжелые ранения.
В немецком городе Ханау в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба, есть погибшие. Hessenschau со ссылкой на полицию сообщает о восьми убитых и пяти пострадавших.
В одном из баров в центре города были застрелены три человека. Затем нападавшие отправились в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.
На местах преступлений работает полиция. Преступники скрылись. К их поискам привлечены вертолеты.
Напомним, ранее на карнавале в Бразилии произошла стрельба, а в торговом центре Бангкока в результате стрельбы убили женщину.
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