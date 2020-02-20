Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ: Восемь человек убиты при стрельбе в Германии

Комментариев: 1
В результате стрельбы в городе Ханау в немецкой земле Гессен были убиты восемь человек, пять – получили тяжелые ранения.
В Германии произошла стрельба
В Германии произошла стрельба
thelocal.de

В немецком городе Ханау в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба, есть погибшие. Hessenschau со ссылкой на полицию сообщает о восьми убитых и пяти пострадавших.
 
В одном из баров в центре города были застрелены три человека. Затем нападавшие отправились в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.
 
На местах преступлений работает полиция. Преступники скрылись. К их поискам привлечены вертолеты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, стрельба, жертвы, бар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Сливной-Бачок    20.02.2020, 02:24
Оценка:  +4
Сливной-Бачок
Ислам должен быть запрещен вцивилизованных странах. Мусульманская религия несёт только горе и дискриминацию.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь