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В Китае возросло число жертв коронавируса

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В китайской провинции Хубэе число жертв нового вида коронавируса COVID-19 достигло 2029 человек.
В Китае растет число жертв коронавируса
В Китае растет число жертв коронавируса

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в китайской провинции Хубэй выросло до 2029 человек, сообщил в четверг, 20 февраля, региональный комитет здравоохранения.
 
Таким образом, за сутки от инфекции умерли 108 жителей провинции, из местных больниц была выписана почти тысяча человек. Всего выздоровели более 10 тысяч человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

В Китае заявили о преодолении пика коронавируса

Ранее ученые назвали три самых эффективных препарата против коронавируса. Исследователи отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов, из них несколько показали хорошие результаты.

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Теги: смерть, Китай, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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