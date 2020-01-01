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СМИ назвали имя нового главы нацразведки США

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Дональд Трамп собирается назначить Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора национальной разведки.
Трамп меняет главу национальной разведки США
Трамп меняет главу национальной разведки США
Getty Images


Президент США Дональд Трамп намерен назначить Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора национальной разведки, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Гренелл занимает пост посла в Германии и считается лояльным Трампу человеком, близким к окружению президента.

Напомним, должность директора национальной разведки остается вакантной с августа 2019 года, когда в отставку ушел Дэн Коутс.

С 15 августа исполняющим обязанности был назначен экс-глава Национального антитеррористического центра Джозеф Магуайр.

Афера века. Как США шпионили за сотней стран

В национальную разведку США входят 17 отдельных правительственных учреждений, в их числе, ЦРУ, ФБР, АНБ и другие. Перед ними стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах страны.

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, разведка
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Источник: korrespondent.net

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