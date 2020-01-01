В массовом ДТП с 200 авто в Канаде погибли два человека

Умерли два человека, заблокированные в своих машинах в течение нескольких часов. Еще 69 человек пострадали.

Масштабное ДТП произошло в Канаде ici.radio-canada.ca

Корреспондент