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В массовом ДТП с 200 авто в Канаде погибли два человека

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Умерли два человека, заблокированные в своих машинах в течение нескольких часов. Еще 69 человек пострадали.
Масштабное ДТП произошло в Канаде
Масштабное ДТП произошло в Канаде
ici.radio-canada.ca

В результате массовой аварии с участием 200 автомобилей в канадском Монреале погибли два человека, сообщила радиостанция Radio Canada.
 
"В результате ДТП погибли два человека, которые были заблокированы в своих авто в течение нескольких часов, еще 69 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Почти 180 ДТП произошло в канадском городе из-за снегопада

Напомним, 19 февраля из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей

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Теги: автомобили, ДТП, Канада, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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