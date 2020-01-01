В массовом ДТП с 200 авто в Канаде погибли два человека
Умерли два человека, заблокированные в своих машинах в течение нескольких часов. Еще 69 человек пострадали.
В результате массовой аварии с участием 200 автомобилей в канадском Монреале погибли два человека, сообщила радиостанция Radio Canada.
"В результате ДТП погибли два человека, которые были заблокированы в своих авто в течение нескольких часов, еще 69 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Почти 180 ДТП произошло в канадском городе из-за снегопада
Напомним, 19 февраля из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей.
Почти 180 ДТП произошло в канадском городе из-за снегопада
Напомним, 19 февраля из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей.
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