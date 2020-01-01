Число жертв коронавируса в Китае превысило 2100

Число погибших от нового типа коронавируса COVID-19 в Китае увеличилось до 2118 человек.



Количество смертельных случаев в результате заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа увеличилось до 2118, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая в четверг, 20 февраля.



Курс лечения успешно прошли 16,1 тысяча человек. Общее число инфицированных превысило 74,5 тысячи.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.



В Китае заявили о преодолении пика коронавируса Ранее ученые назвали три самых эффективных препарата против коронавируса. Исследователи отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов, из них несколько показали хорошие результаты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet