Подлодку с пятью тоннами кокаина обнаружили в Панаме

На подлодке находился экипаж из четырех граждан Колумбии, перевозивших пять тонн наркотиков.



Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan сообщила в Twitter о задержании кустарного погружного судна, перевозившего пять тонн кокаина.



Подлодка была обнаружена к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. Арестованы четверо членов экипажа - граждане Колумбии.





Cinco toneladas decomisaron las autoridades en una embarcaci'on sumergible al noreste de la provincia de Bocas del Toro. Se aprehendieron a 4 colombianos. pic.twitter.com/lbppW77GtA — FRECUENCIA INFORMATIVA (@frecuenciainfo1) February 19, 2020



Самолет с 500 кг наркотиков перехватили в Венесуэле Это крупнейшее судно такого рода, задержанное с рекордным грузом нелегальных веществ.

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