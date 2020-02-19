Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подлодку с пятью тоннами кокаина обнаружили в Панаме

Комментариев: 0
На подлодке находился экипаж из четырех граждан Колумбии, перевозивших пять тонн наркотиков.

Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan сообщила в Twitter о задержании кустарного погружного судна, перевозившего пять тонн кокаина.

Подлодка была обнаружена к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. Арестованы четверо членов экипажа - граждане Колумбии.
 
Это крупнейшее судно такого рода, задержанное с рекордным грузом нелегальных веществ.



Самолет с 500 кг наркотиков перехватили в Венесуэле

Напомним, ранее правоохранители Коста-Рики выявили и перехватили рекордную для страны партию наркотиков - более пяти тонн кокаина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, видео, кокаин, подлодки, Панама
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь