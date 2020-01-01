Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Два пассажира лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса

Комментариев: 0
Скончавшимися от коронавируса пассажирами Diamond Princess оказались пожилые граждане Японии.
Лайнер Diamond Princess на карантине в порту Йокогамы
Лайнер Diamond Princess на карантине в порту Йокогамы

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, сообщает NHK со ссылкой на правительственные источники.

Умершие были гражданами Японии, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет. Они были эвакуированы с корабля 11 и 12 февраля после положительных проб на коронавирус.
 
Напомним, ранее на Diamond Princess в Японии завершился двухнедельный карантин. 19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров из примерно 500 человек.
 
На борту круизного лайнера находились около 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая 25 украинцев, двое из которых заразились коронавирусом.

Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того как один из пассажиров, 25 января сошедший с судна в Гонконге, оказался зараженным, судно решили поместить на карантин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, корабль, лайнер, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь