В России пять человек пострадали при жесткой посадке самолета

Самолет Ан-2 потерпел крушение, скорее всего, из-за технических проблем или человеческого фактора.

В России частный самолет Ан-2 на аэродроме Магадан-13 не смог взлететь и совершил жесткую посадку. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в четверг, 20 февраля.

"Всего на борту находилось 12 человек и 2 члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно", – говорится в сообщении.

Все люди были отправлены в больницу Магадана на обследование. Врачи оценивают состояние пяти пострадавших как средней тяжести, еще пять выписаны из больницы.

"Обследовано 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, пятеро отпущены домой на амбулаторное лечение и два в процессе обследования. Состояние пострадавших, находящихся в областной больнице, средней тяжести", – цитирует Интерфакс министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области РФ Сергея Чеканова.

Отмечается, что самолет Ан-2 потерпел крушение, скорее всего из-за технических проблем или человеческого фактора.

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Напомним, 9 февраля в аэропорту российского Усинска пассажирский самолет Boeing-737 совершил жесткую посадку. При приземлении у лайнера оторвалось шасси и он приземлился на "брюхо". Обошлось без жертв.

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