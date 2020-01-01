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Стрельба в Германии: предполагаемый стрелок найден мертвым

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Общее число жертв стрельбы увеличилось до 11 человек. Еще четверо получили серьезные ранения.
Стрельба произошла в двух кальян-барах города Ханау
Стрельба произошла в двух кальян-барах города Ханау

Предполагаемый стрелок в немецком городе Ханау найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает полиция федеральной земли Гессен утром в четверг, 20 февраля.

"Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашёл там еще одно тело", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что у них нет данных о наличии других нападавших. Также отмечается, что число жертв стрельбы в двух кальян-барах выросло до девяти – скончался один из раненых. С учетом найденных двух тел погибшим в доме, общее число жертв стрельбы увеличилось до 11 человек.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Ханау неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах. В результате происшествия восемь человек погибли на месте, пять серьезно пострадали. Отмечалось, что погибшими могут быть этнические курды.

Позже полиция задержала одного человека. Однако правоохранители заявили, что он не имеет отношения к стрельбе.

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Теги: убийства, Германия, стрельба, полиция, убийство, ФРГ, убийца, Стрелок
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Источник: korrespondent.net

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