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Интерпол отказал России по делу экс-министра Украины

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Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвиняется в России в призывах к осуществлению террористической деятельности.
Интерпол отказал РФ в розыске Гриценко
Интерпол отказал РФ в розыске Гриценко
facebook.com/Анатолий Гриценко

Интерпол отказалась сотрудничать с Россией в вопросе выдачи бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, сообщает ТАСС в четверг, 20 февраля.

"Генеральный секретариат Интерпола проинформировал российскую сторону о том, что этой организации запрещено вмешиваться в какие-либо конфликты политического, военного или религиозного характера. В связи с этим Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи моего подзащитного в РФ и рекомендовал государствам - членам Интерпола удалить Гриценко из своих розыскных баз, если он ранее туда был внесен", - сказал адвокат Гриценко Дмитрий Динзе на заседании Второго Западного окружного суда Москвы.

В России Гриценко обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ, был объявлен в международный розыск, в апреле 2019 года заочно арестован

 

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Теги: Россия, Гриценко, Интерпол, Анатолий Гриценко
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Источник: korrespondent.net

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