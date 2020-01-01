Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Южной Корее первая смерть от коронавируса

Комментариев: 0
Медики Республики Корея сообщили о первой смерти от нового коронавируса в стране и 50 новых случаях заражения.
В Южной Корее коронавирус набирает обороты
В Южной Корее коронавирус набирает обороты
Yonhap

В Южной Корее зарегистрирован первый случай смерти зараженного коронавирусом больного. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило агентство Yonhap.

О смерти пациента заявили в Центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея. 

Также за один день в стране было подтверждено 53 новых случая коронавируса, в результате чего общее число больных достигло 104.

Большинство новых случаев произошло в юго-восточном городе Тэгу. Мэр города призвал 2,5 миллиона человек воздержаться от выхода на улицу, чтобы остановить распространение вируса.

Напомним, в Китае медики начали выявлять повторное заболевание коронавирусом у ранее выздоровевших.

Тем временем, по последним данным, в Китае резко снизилось число новых заражений коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Южная Корея, смерть, болезнь, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь