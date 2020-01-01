В Южной Корее первая смерть от коронавируса

Медики Республики Корея сообщили о первой смерти от нового коронавируса в стране и 50 новых случаях заражения.

В Южной Корее зарегистрирован первый случай смерти зараженного коронавирусом больного. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило агентство Yonhap.

О смерти пациента заявили в Центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Также за один день в стране было подтверждено 53 новых случая коронавируса, в результате чего общее число больных достигло 104.

Большинство новых случаев произошло в юго-восточном городе Тэгу. Мэр города призвал 2,5 миллиона человек воздержаться от выхода на улицу, чтобы остановить распространение вируса.

Напомним, в Китае медики начали выявлять повторное заболевание коронавирусом у ранее выздоровевших.

Тем временем, по последним данным, в Китае резко снизилось число новых заражений коронавирусом.

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