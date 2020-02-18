Мать согласилась родить ребенка для своей дочери

Девушка лишилась части репродуктивных органов после тяжелой болезни. Мать вызвалась стать суррогатной матерью для своего внука.

Англичанка согласилась выносить и родить собственного внука. Об этом сообщает издание Metro.

Старшая дочь 39-летней жительницы английского города Норидж - 21-летняя Жасмин Боули в детстве пережила рак.

Из-за саркомы Юинга девушке в семилетнем возрасте удалили яичники и фаллопиевы трубы. Кроме того, из-за лучевой терапии, ее матка была сильно повреждена.

Боули пыталась восстановить репродуктивные функции матки с помощью заместительной гормональной терапии, но она не помогла.

Девушка приняла решение воспользоваться помощью суррогатной матери и рассказала об этом своему партнеру 27-летнему Дэниелу Беллу и матери Сабрине.

Неожиданно мать девушки вызвалась выносить и родить собственного внука. Ребенок будет зачат с помощью искусственного оплодотворения.

Англичанка отметила, что ее решение поддержали все близкие. Также она уточнила, что у нее четверо здоровых детей, поэтому она не волнуется из-за поздней беременности.

Ранее сообщалось, что британка перепутала опухоль с беременностью. Также корреспондент писал о том, что женщина в 62 года родила здорового ребенка.

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